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Екіпаж міг загинути. РФ влаштувала провокацію проти літака-розвідника США у Сирії, - ЗМІ

Фото: РФ влаштувала провокацію проти літака-розвідника США в Сирії (flickr by DOUGLAS CONNERY)
Автор: Іван Носальський

Росія продовжує застосовувати авіацію для провокацій проти США у Сирії. Один з недавніх інцидентів міг призвести до загибелі екіпажу американського літака-розвідника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За інформацією видання, офіційні особи розповіли, що російський винищувач Су-35 перехопив американський літак-розвідник MC-12. Це завадило безпечному управлінню повітряного судна.

"Такий випадок є новим рівнем небезпечної поведінки, яка може призвести до аварії чи загибелі людей", - пише видання.

За словами неназваних чиновників, літак МС-12, який зазвичай використовується силами спеціальних операцій, здійснював спостереження для підтримки операцій проти угрупування "Ісламська держава" у Сирії.

Провокації росіян

Нагадаємо, ще в червні генерал-лейтенант, командувач Центральним командуванням ВПС США Алекс Гринкевич заявляв, що Росія займається "блазенством у повітрі" Сирії. При цьому російська влада заохочує такі дії.

США неодноразово повідомляли, що росіяни часто літають над американськими військовими базами в Сирії.

Також у березні російський винищувач збив американський безпілотник над акваторією Чорного моря.

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