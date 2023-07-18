Экипаж мог погибнуть. РФ устроила провокацию против самолета-разведчика США в Сирии, - СМИ

По информации издания, официальные лица рассказали, что российский истребитель Су-35 перехватил американский самолет-разведчик MC-12. Это помешало безопасному управлению воздушного судна.

"Такой случай является новым уровнем небезопасного поведения, которое может привести к аварии или гибели людей", - пишет издание.

По словам неназванных чиновников, самолет МС-12, который обычно используется силами специальных операций, осуществлял наблюдение для поддержки операций против группировки "Исламское государство" в Сирии.

Провокации россиян

Напомним, еще в июне генерал-лейтенант, командующий Центральным командованием ВВС США Алекс Гринкевич заявлял, что Россия занимается "шутовством в воздухе" Сирии. При этом российские власти поощряют такие действия.

При этом США неоднократно сообщали, что россияне часто летают над американскими военными базами в Сирии.

Также в марте российский истребитель сбил американский беспилотник над акваторией Черного моря.