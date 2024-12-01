В Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа на заводі (фото, відео)

Як зазначає МНС у Свердловській області, площа пожежі становить 1,5 тисячі квадратних метрів. На місці інциденту працюють 62 рятувальники та 22 одиниці техніки.

Цех з виробництва полістиролу знаходиться неподалік аеропорту Кольцове. Що стало причиною займання, поки що невідомо.

Місцевим мешканцям рекомендували не відкривати вікна, пити більше води, промивати очі, ніс та горло і виходити на вулицю тільки в масках чи респіраторах. Російські МНСники також заявили про одного постраждалого.

У мережі зазначають, що спінений поліетилен використовується росіянами для укриття від тепловізорів. Інші вироби - у виробництві складових дронів.