В Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар на заводе (фото, видео)

В российском Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар на заводе "Полистирол-строй". Огонь охватил цех по производству полистирола.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.
Как отмечает МЧС в Свердловской области, площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. На месте инцидента работают 62 спасателя и 22 единицы техники.
Цех по производству полистирола находится недалеко от аэропорта Кольцово. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
Местным жителям рекомендовали не открывать окна, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло и выходить на улицу только в масках или респираторах. Российские МЧСники также заявили об одном пострадавшем.
В сети отмечают, что вспененный полиэтилен используется россиянами для укрытия тепловизоров. Другие изделия - в производстве составляющих дронов.
Украинские воины совершили десятки операций, "охотясь" на российской нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы. Защитники атакуют объекты, поддерживающие армию РФ и обеспечивающие оккупационные войска топливом.
По данным Службы внешней разведки, три российских НПЗ частично остановили работу. Причиной тому стал незаконченный ремонт. Россияне не смогли завершить ремонтные работы в октябре из-за санкций.
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