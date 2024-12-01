В Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар на заводе (фото, видео)

Как отмечает МЧС в Свердловской области, площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. На месте инцидента работают 62 спасателя и 22 единицы техники.

Цех по производству полистирола находится недалеко от аэропорта Кольцово. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Местным жителям рекомендовали не открывать окна, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло и выходить на улицу только в масках или респираторах. Российские МЧСники также заявили об одном пострадавшем.

В сети отмечают, что вспененный полиэтилен используется россиянами для укрытия тепловизоров. Другие изделия - в производстве составляющих дронов.