В Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа на заводі (фото, відео)
В російському Єкатеринбурзі спалахнула масштабна пожежа на заводі "Полістирол-буд". Вогонь охопив цех з виробництва полістиролу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.
Як зазначає МНС у Свердловській області, площа пожежі становить 1,5 тисячі квадратних метрів. На місці інциденту працюють 62 рятувальники та 22 одиниці техніки.
Цех з виробництва полістиролу знаходиться неподалік аеропорту Кольцове. Що стало причиною займання, поки що невідомо.
Місцевим мешканцям рекомендували не відкривати вікна, пити більше води, промивати очі, ніс та горло і виходити на вулицю тільки в масках чи респіраторах. Російські МНСники також заявили про одного постраждалого.
У мережі зазначають, що спінений поліетилен використовується росіянами для укриття від тепловізорів. Інші вироби - у виробництві складових дронів.
Атаки на НПЗ в Росії
Українські воїни здійснили десятки операцій, "полюючи" на російській нафтопереробні заводи та нафтобази. Захисники атакують об'єкти, які підтримують армію РФ та забезпечують окупаційні війська паливом.
За даними Служби зовнішньої розвідки, три російські НПЗ частково зупинили роботу. Причиною цього став незакінчений ремонт. Росіяни не змогли завершити ремонтні роботи у жовтні через санкції.
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