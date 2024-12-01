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В Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар на заводе (фото, видео)

Екатеринбург, Воскресенье 01 декабря 2024 13:54
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В Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар на заводе (фото, видео) Фото: в Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар (t.me/astrapress)
Автор: Наталья Юрченко

В российском Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар на заводе "Полистирол-строй". Огонь охватил цех по производству полистирола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

Как отмечает МЧС в Свердловской области, площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. На месте инцидента работают 62 спасателя и 22 единицы техники.

Цех по производству полистирола находится недалеко от аэропорта Кольцово. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Местным жителям рекомендовали не открывать окна, пить больше воды, промывать глаза, нос и горло и выходить на улицу только в масках или респираторах. Российские МЧСники также заявили об одном пострадавшем.

В сети отмечают, что вспененный полиэтилен используется россиянами для укрытия тепловизоров. Другие изделия - в производстве составляющих дронов.

Атаки на НПЗ в России

Украинские воины совершили десятки операций, "охотясь" на российской нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы. Защитники атакуют объекты, поддерживающие армию РФ и обеспечивающие оккупационные войска топливом.

По данным Службы внешней разведки, три российских НПЗ частично остановили работу. Причиной тому стал незаконченный ремонт. Россияне не смогли завершить ремонтные работы в октябре из-за санкций.

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Российская Федерация Пожар Екатеринбург
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