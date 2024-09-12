В Єкатеринбурзі підірвали росгвардійців на КПП військової частини, - ГУР

"В Росії підірвали воєнних злочинців. 11 вересня 2024 року в місті Єкатеринбург на Росії пролунав вибух біля контрольно-пропускного пункту військової частини, в якій базуються військовослужбовці росгвардії", - повідомили в ГУР.

За даними військових, "акт відплати" причетним до організації катівень на окупованих територіях України російським загарбникам здійснили у взаємодії з ГУР МОУ представники підпілля, яке діє проти путінського режиму на території держави-агресора.

Фото: в Єкатеринбурзі підірвали росгвардійців (t.me/DIUkraine)

"Виготовлений ними вибуховий пристрій уламкової дії загальною масою 6 кг приховано розмістили біля КПП росгвардійців. В результаті детонації був підірваний ворожий особовий склад, пошкоджень зазнала автомобільна техніка російських злочинців", - повідомили в розвідці.

Для ліквідації наслідків вибуху на місце прибули російські спецслужби, карети швидкої допомоги, у повітря був піднятий гелікоптер медичної евакуації.