В Єкатеринбурзі підірвали росгвардійців на КПП військової частини, - ГУР

В місті Єкатеринбург пролунав вибух біля контрольно-пропускного пункту військової частини. В результаті було ліквідовано ворожий особовий склад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
"В Росії підірвали воєнних злочинців. 11 вересня 2024 року в місті Єкатеринбург на Росії пролунав вибух біля контрольно-пропускного пункту військової частини, в якій базуються військовослужбовці росгвардії", - повідомили в ГУР.
За даними військових, "акт відплати" причетним до організації катівень на окупованих територіях України російським загарбникам здійснили у взаємодії з ГУР МОУ представники підпілля, яке діє проти путінського режиму на території держави-агресора.
Фото: в Єкатеринбурзі підірвали росгвардійців (t.me/DIUkraine)
"Виготовлений ними вибуховий пристрій уламкової дії загальною масою 6 кг приховано розмістили біля КПП росгвардійців. В результаті детонації був підірваний ворожий особовий склад, пошкоджень зазнала автомобільна техніка російських злочинців", - повідомили в розвідці.
Для ліквідації наслідків вибуху на місце прибули російські спецслужби, карети швидкої допомоги, у повітря був піднятий гелікоптер медичної евакуації.
Нагадаємо, що раніше сьогодні стало відомо, що ГУР знищило російський винищувач Су-30СМ у Чорному морі з ПЗРК.
Зауважимо також, що днями хакери ГУР атакували російські компанії, причетні до виробництва зброї.
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