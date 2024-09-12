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В Єкатеринбурзі підірвали росгвардійців на КПП військової частини, - ГУР

Фото: в Єкатеринбурзі підірвали росгвардійців (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В місті Єкатеринбург пролунав вибух біля контрольно-пропускного пункту військової частини. В результаті було ліквідовано ворожий особовий склад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

"В Росії підірвали воєнних злочинців. 11 вересня 2024 року в місті Єкатеринбург на Росії пролунав вибух біля контрольно-пропускного пункту військової частини, в якій базуються військовослужбовці росгвардії", - повідомили в ГУР.

За даними військових, "акт відплати" причетним до організації катівень на окупованих територіях України російським загарбникам здійснили у взаємодії з ГУР МОУ представники підпілля, яке діє проти путінського режиму на території держави-агресора. 

 

Фото: в Єкатеринбурзі підірвали росгвардійців (t.me/DIUkraine)

"Виготовлений ними вибуховий пристрій уламкової дії загальною масою 6 кг приховано розмістили біля КПП росгвардійців. В результаті детонації був підірваний ворожий особовий склад,  пошкоджень зазнала автомобільна техніка російських злочинців", - повідомили в розвідці. 

Для ліквідації наслідків вибуху на місце прибули російські спецслужби, карети швидкої допомоги, у повітря був піднятий гелікоптер медичної евакуації. 

Нагадаємо, що раніше сьогодні стало відомо, що ГУР знищило російський винищувач Су-30СМ у Чорному морі з ПЗРК.

Зауважимо також, що днями хакери ГУР атакували російські компанії, причетні до виробництва зброї.

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