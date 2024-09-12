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В Екатеринбурге взорвали росгвардейцев на КПП воинской части, - ГУР

Фото: в Екатеринбурге взорвали росгвардейцев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В городе Екатеринбург раздался взрыв возле контрольно-пропускного пункта воинской части. В результате был ликвидирован вражеский личный состав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

"В России взорвали военных преступников. 11 сентября 2024 года в городе Екатеринбург в России раздался взрыв возле контрольно-пропускного пункта воинской части, в которой базируются военнослужащие росгвардии", - сообщили в ГУР.

По данным военных, "акт возмездия" причастным к организации застенков на оккупированных территориях Украины российским захватчикам совершили во взаимодействии с ГУР МОУ представители подполья, действующего против путинского режима на территории государства-агрессора.

 

Фото: в Екатеринбурге взорвали росгвардейцев (t.me/DIUkraine)

"Изготовленное ими взрывное устройство обломочного действия общей массой 6 кг скрыто разместили возле КПП росгвардейцев. В результате детонации был взорван вражеский личный состав, повреждения получила автомобильная техника российских преступников", - сообщили в разведке.

Для ликвидации последствий взрыва на место прибыли российские спецслужбы, кареты скорой помощи, в воздух был поднят вертолет медицинской эвакуации.

Напомним, что ранее сегодня стало известно, что ГУР уничтожило российский истребитель Су-30СМ в Черном море из ПЗРК.

Заметим также, что на днях хакеры ГУР атаковали российские компании, причастные к производству оружия.

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