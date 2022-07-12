UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕКА прекращает сотрудничество с Роскосмосом в проектах по Марсу

Фото: директор ЕКА Йозеф Ашбахер (esa.int)
Автор: Артем Горовенко

Европейское космическое агентство (ЕКА) прекратило сотрудничество с Роскосмосом в проектах по изучению Марса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter директора ЕКА Йозефа Ашбахера.

"Совет директоров поручил мне официально прекратить приостановленное в настоящее время сотрудничество с Роскосмосом по миссии ExoMars Rover и Surface Platform", - отметил он.

По его словам, информация о дальнейших действиях в этих проектах с другими партнерами будут представлены 20 июля.

"В другой ноте Совет обратился к миссиям ExoMars Rover и Surface Platform, признав, что обстоятельства, которые привели к приостановке сотрудничества с Роскосмосом, - война в Украине и санкции - продолжают преобладать", - добавил он.

Проект ExoMars 2022

Миссия ExoMars 2022 должна была состоять из двух элементов, которые высадятся на Марсе: европейского марсохода "Розалинд Франклин" и российской надводной платформы "Казачок".

Ожидалось, что марсоход с этой платформы должен был отправиться на поверхность планеты для поиска органических материалов раннего периода существования Марса. Российская платформа должна была изучать поверхность в месте посадке.

Предполагалось, что датчики и приборы на платформе будут использоваться для изучения распределения подземных вод в районе посадки, а также изучения обмена летучими веществами между атмосферой и поверхностью.

Напомним, ранее Украина на фоне полномасштабного вторжения призвала исключить Россию из всех космических программ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РоскосмосМарс