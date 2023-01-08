В ЄК заявили, що децентралізація "зеленої" енергетики є перевагою для української енергосистеми

"Окрім того, що відновлювана енергетика сприяє "зеленому переходу" України, її перевагою є також значно більша децентралізація. З самого початку війни енергосистема України постійно зазнавала ударів російськими ракетами, і ми вбачаємо у збільшенні цих атак явну та цинічну спробу поглибити людські страждання з наближенням зими в міру того, як росія почала втрачати захоплені території", - сказав він.

Тіммерманс зазначив, що українська енергетична система вже досить добре узгоджена з європейською, і в Україні є великі ділянки землі, на яких можна було б побудувати об’єкти "зеленої" енергетики.

Також він додав, що Євросоюз працює з партнерами над збільшенням фінансової, технічної та практичної допомоги для України.

"Наше спільне зобов'язання - відновити та модернізувати українську енергетичну систему шляхом використання більшої кількості відновлюваних джерел енергії, підвищення енергоефективності та зеленого водню", - підсумував Тіммерманс.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна створить нову децентралізовану енергетичну систему та стане лідером в побудові сучасної зеленої енергетики.

Також голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що вітрова генерація може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі.

За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.