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В ЕК заявили, что децентрализация "зеленой" энергетики - преимущество для украинской энергосистемы

Фото: Франс Тиммерманс (EUROPEAN UNION)
Автор: Юлия Бойко

Значительно большая децентрализация "зеленой" энергетики по сравнению с традиционной генерацией является преимуществом для украинской энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью исполнительного вице-президента Еврокомиссии по Европейскому "зеленому" курсу (Green Deal) Франса Тиммерманса.

"Помимо того, что возобновляемая энергетика способствует "зеленому переходу" Украины, ее преимуществом является также значительно большая децентрализация. С самого начала войны энергосистема Украины постоянно испытывала удары российскими ракетами, и мы видим в увеличении этих атак явную и циничную попытку углубить человеческие страдания с приближением". зимы по мере того, как Россия начала терять захваченные территории", - сказал он.

Тиммерманс отметил, что украинская энергетическая система уже достаточно хорошо согласована с европейской, и в Украине есть большие участки земли, на которых можно было бы построить объекты "зеленой" энергетики.

Также он добавил, что Евросоюз работает с партнерами по увеличению финансовой, технической и практической помощи для Украины.

"Наше совместное обязательство - восстановить и модернизировать украинскую энергетическую систему путем использования большего количества возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности и зеленого водорода", - подытожил Тиммерманс.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина создаст новую децентрализованную энергетическую систему и станет лидером по построению современной зеленой энергетики.

Также глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что ветровая генерация может улучшать энергообеспечение Украины во время дефицита мощности в энергосистеме.

По информации Украинской ветроэнергетической ассоциации, энергетические компании могут достроить от 300 до 500 МВт мощности "зеленой" энергетики уже в ближайшие месяцы, если государство обеспечит им продление гарантированных условий поддержки на 1-2 года, чтобы компании успели достроить свои объекты.

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