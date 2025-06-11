У ЄК відповіли на ультиматум Фіцо щодо 18-го пакету санкцій проти Росії

Піньо нагадала, що всі попередні пакети санкцій проти Росії були ухвалені одноголосно всіма країнами-членами ЄС. І така одноголосна підтримка 18-го пакета є метою ЄК.

"У цьому випадку ми також працюємо з усіма державами-членами, включно, зрозуміло, зі Словаччиною, вислуховуємо їхні побоювання і шукаємо способи їх усунення", - додала вона.

Як нагадала прессекретар ЄК, протягом останніх років і з моменту початку війни РФ проти України в ЄС тісно співпрацюють з усіма державами-членами "для того, щоб поступово припинити імпорт викопного палива з Росії, і поки що це вдається". Незабаром очікується законодавча пропозиція, яка має втілити в життя і цей крок.

"Подивимося, в чому саме полягають претензії і чи не були вони вже розглянуті, як уже було сказано, під час усієї роботи, виконаної за останні роки для диверсифікації та забезпечення безпеки всіх держав-членів, особливо в тому, що стосується енергетичної безпеки", - зазначила Піньо.