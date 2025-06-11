У ЄК відповіли на ультиматум Фіцо щодо 18-го пакету санкцій проти Росії

Єврокомісія контактуватиме зі Словаччиною щодо її погроз заблокувати ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії.
Як передає РБК-Україна, про це на брифінгу заявила прессекретар Європейської комісії Паула Піньо.
Піньо нагадала, що всі попередні пакети санкцій проти Росії були ухвалені одноголосно всіма країнами-членами ЄС. І така одноголосна підтримка 18-го пакета є метою ЄК.
"У цьому випадку ми також працюємо з усіма державами-членами, включно, зрозуміло, зі Словаччиною, вислуховуємо їхні побоювання і шукаємо способи їх усунення", - додала вона.
Як нагадала прессекретар ЄК, протягом останніх років і з моменту початку війни РФ проти України в ЄС тісно співпрацюють з усіма державами-членами "для того, щоб поступово припинити імпорт викопного палива з Росії, і поки що це вдається". Незабаром очікується законодавча пропозиція, яка має втілити в життя і цей крок.
"Подивимося, в чому саме полягають претензії і чи не були вони вже розглянуті, як уже було сказано, під час усієї роботи, виконаної за останні роки для диверсифікації та забезпечення безпеки всіх держав-членів, особливо в тому, що стосується енергетичної безпеки", - зазначила Піньо.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив, що його країна накладе вето на ухвалення 18-го пакета санкцій проти Росії. Він пообіцяв вдатися до таких заходів, якщо ЄК не запропонує Братиславі рішення, щоб впоратися з наслідками відмови від російських енергоносіїв.
Фіцо нафантазував, що відмова від російського газу, нафти і ядерного палива - це нібито "економічне самогубство".
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