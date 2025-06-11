В ЕК ответили на ультиматум Фицо по 18-му пакету санкций против России

Пиньо напомнила, что все предыдущие пакеты санкций против России были приняты единогласно всеми странами-членами ЕС. И такая единогласная поддержка 18-го пакета является целью ЕК.

"В данном случае мы также работаем со всеми государствами-членами, включая, разумеется, Словакию, выслушиваем их опасения и ищем способы их устранения", - добавила она.

Как напомнила пресс-секретарь ЕК, в течение последних лет и с момента начала войны РФ против Украины в ЕС тесно сотрудничают со всеми государствами-членами "для того, чтобы постепенно прекратить импорт ископаемого топлива из России, и пока что это удается". Вскоре ожидается законодательное предложение, которое должно воплотить в жизнь и этот шаг.

"Посмотрим, в чем именно заключаются претензии и не были ли они уже рассмотрены, как уже было сказано, в ходе всей работы, проделанной за последние годы для диверсификации и обеспечения безопасности всех государств-членов, особенно в том, что касается энергетической безопасности", - отметила Пиньо.