ЕК предлагает выделить 22 млрд евро на европейскую политику соседства до 2027

На восточноевропейские страны, как правило, идет треть общей суммы

Европейская комиссия предлагает выделить 22 миллиардов евро на европейскую политику соседства на 2021-2027 годы. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Европейская комиссия предлагает выделить 22 миллиардов евро на европейскую политику соседства на 2021-2027 годы", - сообщил Йозвяк.

По его словам, обычно эти средства делят в пропорции 2/3 для южноевропейских стран и 1/3 для восточноевропейских.

"Это означает около 1 млрд евро в год для Украины, Грузии, Беларуси, Армении, Азербайджана и Молдовы", - добавил журналист.

the European Commission is proposing €22 billion for the European neighbourhood policy for 2021-2027. usually this is divided 2/3 for south and 1/3 for the east meaning about 1bn a year for #Ukraine #Georgia #Belarus #Armenia #Azerbaijan #Moldova — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 14, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Европарламент предложил Украине присоединиться к формату "Восточное партнерство +".