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ЕК предлагает выделить 22 млрд евро на европейскую политику соседства до 2027

НовостиПолитика    14.06.2018 - 14:14
Фото: Европейская комиссия (twitter.com/EU_Commission)
Фото: Европейская комиссия (twitter.com/EU_Commission)

На восточноевропейские страны, как правило, идет треть общей суммы

Европейская комиссия предлагает выделить 22 миллиардов евро на европейскую политику соседства на 2021-2027 годы. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Европейская комиссия предлагает выделить 22 миллиардов евро на европейскую политику соседства на 2021-2027 годы", - сообщил Йозвяк.

По его словам, обычно эти средства делят в пропорции 2/3 для южноевропейских стран и 1/3 для восточноевропейских.

"Это означает около 1 млрд евро в год для Украины, Грузии, Беларуси, Армении, Азербайджана и Молдовы", - добавил журналист.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Европарламент предложил Украине присоединиться к формату "Восточное партнерство +".

 

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Теги публикации: Еврокомиссия, политика  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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