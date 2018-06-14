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ЄК пропонує виділити 22 млрд євро на європейську політику сусідства до 2027

НовиниПолітика    14.06.2018 - 14:14
Фото: Європейська комісія (twitter.com/EU_Commission)
Фото: Європейська комісія (twitter.com/EU_Commission)

На східноєвропейські країни, як правило, йде третина загальної суми

Європейська комісія пропонує виділити 22 мільярдів євро на європейську політику сусідства на 2021-2027 роки. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Європейська комісія пропонує виділити 22 мільярдів євро на європейську політику сусідства на 2021-2027 роки", - повідомив Йозвяк.

За його словами, зазвичай ці кошти ділять у пропорції 2/3 для південноєвропейських країн і 1/3 для східноєвропейських.

"Це означає близько 1 млрд євро на рік для України, Грузії, Білорусі, Вірменії, Азербайджану та Молдови", - додав журналіст.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європарламент запропонував Україні приєднатися до формату "Східне партнерство +".

 

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Теги публікації: Еврокомиссия, политика  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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