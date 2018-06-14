ЄК пропонує виділити 22 млрд євро на європейську політику сусідства до 2027

На східноєвропейські країни, як правило, йде третина загальної суми

Європейська комісія пропонує виділити 22 мільярдів євро на європейську політику сусідства на 2021-2027 роки. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Європейська комісія пропонує виділити 22 мільярдів євро на європейську політику сусідства на 2021-2027 роки", - повідомив Йозвяк.

За його словами, зазвичай ці кошти ділять у пропорції 2/3 для південноєвропейських країн і 1/3 для східноєвропейських.

"Це означає близько 1 млрд євро на рік для України, Грузії, Білорусі, Вірменії, Азербайджану та Молдови", - додав журналіст.

the European Commission is proposing €22 billion for the European neighbourhood policy for 2021-2027. usually this is divided 2/3 for south and 1/3 for the east meaning about 1bn a year for #Ukraine #Georgia #Belarus #Armenia #Azerbaijan #Moldova — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 14, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європарламент запропонував Україні приєднатися до формату "Східне партнерство +".