ЕК предлагает ввести новый пакет санкций против России: что в него войдет

Сообщается, что сегодня было подано совместное предложение о новом пакете мер для поддержания и повышения эффективности предыдущих шести пакетов санкций ЕС против России.

Из чего состоит седьмой пакет санкций:

вводит запрет на импорт российского золота

усиливается контроль за экспортом товаров двойного назначения и передовых технологий

согласовываются санкции с партнерами по G7

Кроме того, этот пакет подтверждает, что санкции ЕС никоим образом не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией с Россией. Также уточняется точный объем некоторых финансовых и экономических санкций.

"Теперь этот пакет будет обсуждаться государствами-членами в Совете в связи с его принятием", - говорится в сообщении.