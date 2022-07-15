ЄК пропонує ввести новий пакет санкцій проти Росії: що до нього увійде

Повідомляється, що сьогодні було подано спільну пропозицію про новий пакет заходів для підтримки і підвищення ефективності попередніх шести пакетів санкцій ЄС проти Росії.

З чого складається сьомий пакет санкцій:

вводить заборону на імпорт російського золота

посилюється контроль за експортом товарів подвійного призначення та передових технологій

узгоджуються санкції з партнерами по G7

Крім того, цей пакет підтверджує, що санкції ЄС жодним чином не спрямовані на торгівлю сільськогосподарською продукцією з Росією. Також уточнюється точний обсяг деяких фінансових і економічних санкцій.

"Тепер цей пакет буде обговорюватися державами-членами в Раді у зв'язку з його прийняттям", - йдеться в повідомленні.