ЄК пропонує ввести новий пакет санкцій проти Росії: що до нього увійде

Європейська комісія офіційно запропонувала країнам-учасницям ЄС ввести сьомий пакет санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської комісії.
Повідомляється, що сьогодні було подано спільну пропозицію про новий пакет заходів для підтримки і підвищення ефективності попередніх шести пакетів санкцій ЄС проти Росії.
З чого складається сьомий пакет санкцій:
Крім того, цей пакет підтверджує, що санкції ЄС жодним чином не спрямовані на торгівлю сільськогосподарською продукцією з Росією. Також уточнюється точний обсяг деяких фінансових і економічних санкцій.
"Тепер цей пакет буде обговорюватися державами-членами в Раді у зв'язку з його прийняттям", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Єврокомісія запропонувала продовжити всі санкції проти Росії за вторгнення в Україну до січня 2023 року.
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