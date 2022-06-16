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ЕК порекомендует статус кандидата для Украины и Молдовы. Но откажет Грузии, - NOS

Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Европейская комиссия завтра, 17 июня, посоветует предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз для Украины и Молдовы. Но Грузии могут отказать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нидерландское издание NOS.

Издание со ссылкой на источники пишет, что если страны-участницы ЕС последуют рекомендации Еврокомиссии, то это означает, что при обычной процедуре можно было бы быстро договориться об реформах для Украины для полноправного членства. Однако комиссия может принять формулировку, из-за которой вступление может занять длительное время.

По данным NOS, Еврокомиссия сделает компромиссное предложение, позволяющее объявить Украину кандидатом в ЕС, и это будет важным политическим сигналом со стороны подавляющего большинства стран-участниц.

Что касается Молдовы, то в отношении нее тоже будет одобрено предоставление статуса кандидата, но ожидается, что в ее случае будет больше условий, чем для Украины.

В то же время предполагается, что Грузия все-таки не сможет получить статус, пока не выполнит "длинный список условий".

Напомним, ранее источники РБК-Украина тоже сообщали, что Еврокомиссия будет рекомендовать дать Украине полноценный статус кандидата на вступление в ЕС.

Отметим, грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявлял, что сначала статус кандидата должна получить Грузия, а уже потом Украина и Молдова.

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