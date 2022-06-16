ЕК порекомендует статус кандидата для Украины и Молдовы. Но откажет Грузии, - NOS

Издание со ссылкой на источники пишет, что если страны-участницы ЕС последуют рекомендации Еврокомиссии, то это означает, что при обычной процедуре можно было бы быстро договориться об реформах для Украины для полноправного членства. Однако комиссия может принять формулировку, из-за которой вступление может занять длительное время.

По данным NOS, Еврокомиссия сделает компромиссное предложение, позволяющее объявить Украину кандидатом в ЕС, и это будет важным политическим сигналом со стороны подавляющего большинства стран-участниц.

Что касается Молдовы, то в отношении нее тоже будет одобрено предоставление статуса кандидата, но ожидается, что в ее случае будет больше условий, чем для Украины.

В то же время предполагается, что Грузия все-таки не сможет получить статус, пока не выполнит "длинный список условий".