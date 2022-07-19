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ЄК планує контролювати економію газу в країнах Євросоюзу, - Welt

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Вівторок 19 липня 2022 19:04
ЄК планує контролювати економію газу в країнах Євросоюзу, - Welt Фото: ЄК планує контролювати економію газу в країнах Євросоюзу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Єврокомісія має намір ввести контроль над споживанням газу в країнах Євросоюзу в разі погіршення ситуації з поставками газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

За інформацією видання, ЄК створила план дій на випадок аварійної ситуації з імпортом газу. Згідно з документом, Єврокомісія отримає право встановлювати обов'язкові показники економії газу в примусовому порядку для країн ЄС.

Це нововведення застосують, якщо домогосподарства і компанії в країнах-членах ЄС не будуть добровільно економити достатню кількість газу, і ситуація з поставками різко погіршиться.

При цьому наголошується, що скорочення споживання планують вводити в межах від 5 до 15 відсотків від чинного. Рішення ЄК буде засноване на обсягах використання газу за останні п'ять років.

У Welt додають, що план ЄК буде офіційно представлений в середу, 20 липня, а відповідний регламент буде прийнятий вже в наступний вівторок, 26 липня.

У Європарламенті незадоволені намірами Єврокомісії, оскільки, згідно з документом, рішення про контроль над споживанням газу вона буде приймати одноосібно.

"Той факт, що Комісія і держави-члени хочуть приймати рішення без участі парламенту, є скандальним", - заявив євродепутат Майкл Блосс.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія планує скоротити поставки газу по "Північному потоку-1" в Європу на 40 відсотків. Таким чином до зими Європа зможе заповнити сховища тільки до 69%.

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