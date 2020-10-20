ЕК начала расследование в отношении Кипра и Мальты из-за "золотых паспортов"

Еврокомиссия начала расследование против Кипра и Мальты за продажу европейского гражданства или реализации так называемой программы "золотых паспортов". Расследование может привести к введению санкций в отношении этих стран.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

"Еврокомиссия открывает процедуру устранения нарушений против Кипра и Мальты за "продажу" гражданства ЕС", - отметили в Комиссии, при этом подчеркнув, что направила официальное уведомление властям двух стран о начале расследования.

Еврокомиссия считает, что предоставление этими государствами гражданства в обмен на инвестиции "является несовместимым с принципом искреннего сотрудничества, закрепленным в статье 4 (3) Договора о Европейском союзе".

"Это также подрывает целостность статуса гражданства ЕС, предусмотренного в статье 20 Договора о функционировании Европейского союза. Еврокомиссия считает, что предоставление гражданства ЕС за заранее определенные платежи или инвестиции без какой-либо реальной связи с заинтересованными государствами-членами подрывает сущность гражданства ЕС", - говорится в сообщении.

Также в Комиссии заявили, что у властей Кипра и Мальты есть два месяца на ответ Брюсселю.

"Если ответы не будут удовлетворительными, Еврокомиссия может вынести мотивированное заключение по этому вопросу", - отметили в Еврокомиссии.

Напомним, в январе прошлого года ЕК выразила обеспокоенность системами выдачи Мальтой и Кипром так называемых "золотых паспортов" гражданам стран, не входящих в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября 2020 года Кипр прекращает программу по выдаче гражданства взамен на инвестиции.

Кроме того, правительство Греции намерено расширить категории предоставления вида на жительство, так называемой "золотой визы", для граждан третьих стран, которые не являются членами ЕС.