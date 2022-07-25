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ЄІБ виділить майже 1,6 млрд євро фінансової допомоги для України

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Брюссель, Понеділок 25 липня 2022 17:18
ЄІБ виділить майже 1,6 млрд євро фінансової допомоги для України Фото: Євросоюз дав бюджетні гарантії на нову фінансову допомогу (flickr com libereurope)
Автор: Сергей Новиков

Європейський інвестиційний банк надасть Україні 1,59 млрд євро для ремонту пошкодженої інфраструктури та на інші критично важливі проекти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.

Повідомляється, що це другий пакет підтримки України в рамках екстрених заходів від ЄІБ. Перший у розмірі 668 млн євро був перерахований протягом місяця після повномасштабного вторгнення Росії.

Також повідомляється, що з загальної суми 1,05 млрд євро будуть надані негайно. Ці кошти спрямують на підтримку стратегічним підприємствам, термінових заходів в енергетиці та відновлення пошкодженої інфраструктури ЖКГ.

Друга частина на 540 млн євро виділяється на проекти у сфері енергетики, транспорту та дорожнього будівництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни ЄС погодили виділення п'ятого траншу для України на військову допомогу. Він складе 500 млн євро.

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