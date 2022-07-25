ЄІБ виділить майже 1,6 млрд євро фінансової допомоги для України
Європейський інвестиційний банк надасть Україні 1,59 млрд євро для ремонту пошкодженої інфраструктури та на інші критично важливі проекти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.
Повідомляється, що це другий пакет підтримки України в рамках екстрених заходів від ЄІБ. Перший у розмірі 668 млн євро був перерахований протягом місяця після повномасштабного вторгнення Росії.
Також повідомляється, що з загальної суми 1,05 млрд євро будуть надані негайно. Ці кошти спрямують на підтримку стратегічним підприємствам, термінових заходів в енергетиці та відновлення пошкодженої інфраструктури ЖКГ.
Друга частина на 540 млн євро виділяється на проекти у сфері енергетики, транспорту та дорожнього будівництва.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни ЄС погодили виділення п'ятого траншу для України на військову допомогу. Він складе 500 млн євро.
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