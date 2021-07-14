ЕИБ предоставит Украине 340 млн евро: на что пойдут средства

Верховная Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по восстановлению социальной инфраструктуры на Донбассе. Таким образом, Украина получит 340 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

Средства, полученные от ЕИБ, пойдут на модернизацию инфраструктуры регионов, принимающих наибольшее количество внутренне перемещенных лиц. В частности, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт жилья для переселенцев, школ, медицинских учреждений и социальных центров.

Программа ориентирована на подконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей, прилегающие области: Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую, а также горсоветы в других областях.