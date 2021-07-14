ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЄІБ надасть Україні 340 млн євро: на що підуть кошти

Новость на русском →
Середа 14 липня 2021 20:59
ЄІБ надасть Україні 340 млн євро: на що підуть кошти Фото: ЄІБ надасть Україні 340 млн євро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) щодо відновлення соціальної інфраструктури на Донбасі. Таким чином, Україна отримає 340 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України у Facebook.

Кошти, отримані від ЄІБ, підуть на модернізацію інфраструктури регіонів, які приймають найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб.зокрема, на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт житла для переселенців, шкіл, медичних установ і соціальних центрів.

Програма орієнтована на підконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей, прилеглі області: Харківську, Дніпропетровську, Запорізьку та Херсонську, а також міськради в інших областях.

Раніше повідомлялося, що Комітет з питань інтеграції України в ЄС рекомендував Раді прийняти закон про отримання Україною кредиту на 300 млн євро на термомодернізацію громадських будівель.

Читайте РБК-Україна в Google News
Європейський Інвестиційний Банк
NEWS
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили двох військових
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили двох військових
DAILY
Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі