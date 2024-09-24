ЕИБ передал Киеву 50 млн евро для замены российских вагонов метро

Киев получил от Европейского инвестиционного банка 50 млн евро. Деньги предназначены для замены российских вагонов метро на более современные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу представительства Евросоюза в Украине.

"Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Киев подписали кредитное соглашение на 50 млн евро для приобретения новых вагонов метро. Эта инициатива направлена ​​на модернизацию киевского метрополитена и обеспечение надежного транспорта для миллионов жителей столицы", - отмечают в представительстве ЕС.

Там добавили, что соглашение было подписано в штаб-квартире ЕИБ в Люксембурге, куда ранее с визитом прибыла делегация Киевской городской государственной администрации.

50 млн евро, которые были предоставлены при поддержке Фонда ЕИБ EU for Ukraine Fund, является первой частью кредита на общую сумму 200 млн евро. 50 млн евро передали исключительно на закупку новых вагонов метро.

"Остальные 150 млн евро будут предоставлены после завершения технико-экономического обоснования, которое оценит целесообразность закупки новых вагонов метро по сравнению с возможностью модернизации части существующего парка вагонов метро", - уточнили в представительстве ЕС.

Такое финансирование поможет Киеву обновить или заменить от 120 до 160 вагонов метро.

В ведомстве также уточнили, что до войны почти 80% вагонов метро в Киеве были российского производства. Прекратить такую зависимость - стратегическая задача. Более 60% вагонов превысили свой срок эксплуатации. Новые вагоны будут покупать у местных или иностранных поставщиков.