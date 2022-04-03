Ехали к "бабушке". В Одесской области мужчины пытались покинуть Украину в багажнике авто
В Одесской области пограничники задержали мужчин призывного возраста, которые хотели незаконно покинуть Украину. Они твердили, что едут к "бабушке", однако злоумышленники направлялись на границу с Молдовой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Измаильский пограничный отряд.
Отмечается, что недалеко от границы ночью был задержан автомобиль "Рено". В нем, кроме водителя, было четыре пассажира возрастом от 20 до 40 лет, еще двое мужчин были в багажнике. Они утверждали, что едут к "бабушке", но сказать точный адрес или имя родственницы не смогли.
За попытку незаконного пересечения границы на нарушителей был составлен административный протокол по ст. 204-1 КУоАП. Касательно водителя решается вопрос о возбуждении уголовного дело по ст. 332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Напомним, с начала войны в Украину вернулись примерно 620 тысяч человек, среди них много детей и женщин.
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