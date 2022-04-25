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Ехала по засеянному полю. ВСУ одним выстрелом уничтожили российскую технику

Фото: ВСУ одним выстрелом уничтожили российскую БМП (скриншот из видео/facebook.com/128brigade)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные точным выстрелом уничтожили российскую БМП, которая выехала на засеянное поле. В результате взрыва башню БМП с пушкой оторвало и бросило на десять метров, весь экипаж погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 128 отдельной горно-штурмовой бригады.

"Российская машина выехала из лесопосадки и прямо по засеянному полю двинулась к грунтовой дороге. Однако сразу была засечена нашими бойцами. Какое-то время БМП пыталась маневрировать, это видно со следов от гусеничных траков", - говорится в сообщении.

Но маневры продолжались недолго - через несколько секунд им положил конец меткий выстрел из противотанкового ракетного комплекса.

Последствия попадания хорошо видны на видео, снятое с дрона.

Как сообщалось, ранее в Харьковской области украинские военные обезвредили всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34.

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