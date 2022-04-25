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Їхала по засіяному полю. ЗСУ одним пострілом знищили російську техніку

Фото: ЗСУ одним пострілом знищили російську БМП (скріншот з відео/facebook.com/128brigade)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові влучним пострілом знищили російську БМП, яка виїхала на засіяне поле. Внаслідок вибуху вежу з гарматою БМП відірвало та кинуло на десять метрів, весь екіпаж загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади.

"Російська машина виїхала з лісопосадки і прямо по засіяному полю рушила до ґрунтової дороги. Однак зразу була засічена нашими бійцями. Якийсь час БМП намагалася маневрувати, це видно зі слідів від гусеничних траків", - йдеться в повідомленні.

Але маневри тривали недовго - за кілька секунд їм поклав край влучний постріл із протитанкового ракетного комплексу.

Наслідки влучення добре видно на відео, що зняте із дрона.

Як повідомлялося, раніше в Харківській області українські військові знешкодили всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34.

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