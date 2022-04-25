Їхала по засіяному полю. ЗСУ одним пострілом знищили російську техніку

"Російська машина виїхала з лісопосадки і прямо по засіяному полю рушила до ґрунтової дороги. Однак зразу була засічена нашими бійцями. Якийсь час БМП намагалася маневрувати, це видно зі слідів від гусеничних траків", - йдеться в повідомленні.

Але маневри тривали недовго - за кілька секунд їм поклав край влучний постріл із протитанкового ракетного комплексу.

Наслідки влучення добре видно на відео, що зняте із дрона.