У Єгипті десятки людей постраждали під час обвалення трибуни на баскетбольному матчі

Як мінімум 27 людей отримали травми під час обрушення трибуни в Каїрі під час баскетбольного матчу за суперкубок між командами "Аль-Ахлі" (Каїр) та "Аль-Іттіхад" (Олександрія).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
У більшості постраждалих діагностовано переломи. Вони перебувають у лікарнях, їхнім життям нічого не загрожує.
Спортивна влада звинуватила в інциденті вболівальників команди "Аль-Іттіхад".
Обвалення сталося у спорткомплексі Хасана Мустафи. Він був відкритий у 2020 році і приймає змагання з кількох видів спорту, у тому числі з баскетболу та гандболу.
Chaos and corruption є title sport в Egyptian stadiums!!—
The Al-Ahly і Al-Ittihad Alexandria Match в Super Basket був відключений після частини Al-Ittihad fans' stand fell. #الاهلي #كره_السله pic.twitter.com/Ue5uNp918H