В Египте десятки человек пострадали при обрушении трибуны на баскетбольном матче

У большинства пострадавших диагностированы переломы. Они находятся в больницах, их жизням ничего не угрожает.

Спортивные власти обвинили в инциденте болельщиков команды "Аль-Иттихад".

Обрушение произошло в спорткомплексе Хасана Мустафы. Он был открыт в 2020 году и принимает соревнования по нескольким видам спорта, в том числе по баскетболу и гандболу.

Chaos and corruption are the title of sport in Egyptian stadiums!!

