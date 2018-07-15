В Египте задерживается авиарейс во Львов

Также задерживается рейс авиакомпании SkyUp в Египет

Аэропорт "Львов" предупредил о задержках двух самолетов, которые направляются из/в египетский курорт Шарм-эль-Шейх. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Так, рейс KUP5314 Шарм-эль-Шейх-Львов вместо 14:30 вылетит в 17:30 и прибудет в Украину в 21:00.

А рейс KUP5313 Львов - Шарм-эль-Шейх вместо 19:30 вылетит в 22:30.

Отмечается, что самолеты задерживаются из-за позднего прибытия предыдущего рейса. В аэропорту отметили, что пассажирам частично сообщили об изменении расписания.

Все рейсы выполняет авиакомпания SkyUp.

Напомним, 11 июля рейс украинской авиакомпании SkyUp из Львова в Хургаду (Египет) также задержали. Кроме этого, с задержкой прибыл во Львов рейс из Хургады.