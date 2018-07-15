У Єгипті затримується авіарейс до Львова

Також затримується рейс авіакомпанії SkyUp до Єгипту

Аеропорт "Львів" попередив про затримки двох літаків, які прямують з/до єгипетського курорту Шарм-ель-Шейх. Про це повідомила прес-служба аеропорту.

Так, рейс KUP5314 Шарм-ель-Шейх-Львів замість 14:30 вилетить о 17:30 і прибуде до України о 21:00.

А рейс KUP5313 Львів- Шарм-ель-Шейх замість 19:30 вилетить о 22:30.

Зазначається, що літаки затримуються через пізнє прибуття попереднього рейсу. В аеропорту зазначили, що пасажирів частково повідомили про зміну розкладу.

Усі рейси виконує авіакомпанія SkyUp.

Нагадаємо, 11 липня рейс української авіакомпанії SkyUp зі Львова до Хургади (Єгипет) також затримали. Крім цього, з затримкою прибув до Львова рейс з Хургади.