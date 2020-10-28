В Египте выясняют обстоятельства нападения акулы на украинских туристов

Министр охраны окружающей среды Египта Ясмин Фуад назначила экспертную группу для расследования нападения акулы на украинских туристов. Рабочая группа должна собирать сообщения очевидцев и изучить обстоятельства нападения.

Об этом сообщает Egypt Independent.

Министр Фуад поручила рабочей группе работать согласно мировым протоколам расследования нападений акул. Также Министерство охраны окружающей среды Египта приняло решение о приостановке любой деятельности людей в районе нападения в соответствии с международной практикой в случаях нападения акул на людей.

Видео, снятое водолазом в районе инцидента, показало, что акула проявила враждебность к людям, что является ненормальным поведением животного.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, семья украинских туристов во время отдыха в Шарм-эль-Шейхе пострадала от укуса акулы. Это произошло во время ныряния на территории заповедника "Рас Мохаммед", где остановка экскурсионных яхт запрещена, сообщает пресс-служба туроператора "JoinUp!". Все пострадавшие госпитализированы. Мать получила глубокие раны от укусов, а ребенку пришлось ампутировать часть руки ниже локтя.