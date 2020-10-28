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В Египте выясняют обстоятельства нападения акулы на украинских туристов

Автор: РБК-Украина

Министр охраны окружающей среды Египта Ясмин Фуад назначила экспертную группу для расследования нападения акулы на украинских туристов. Рабочая группа должна собирать сообщения очевидцев и изучить обстоятельства нападения.

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Об этом сообщает Egypt Independent.

Министр Фуад поручила рабочей группе работать согласно мировым протоколам расследования нападений акул. Также Министерство охраны окружающей среды Египта приняло решение о приостановке любой деятельности людей в районе нападения в соответствии с международной практикой в случаях нападения акул на людей.

Видео, снятое водолазом в районе инцидента, показало, что акула проявила враждебность к людям, что является ненормальным поведением животного.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, семья украинских туристов во время отдыха в Шарм-эль-Шейхе пострадала от укуса акулы. Это произошло во время ныряния на территории заповедника "Рас Мохаммед", где остановка экскурсионных яхт запрещена, сообщает пресс-служба туроператора "JoinUp!". Все пострадавшие госпитализированы. Мать получила глубокие раны от укусов, а ребенку пришлось ампутировать часть руки ниже локтя.

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