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В Єгипті з'ясовують обставини нападу акули на українських туристів

Автор: РБК-Україна

Міністр охорони навколишнього середовища Єгипту Ясмін Фуад призначила експертну групу для розслідування нападу акули на українських туристів. Робоча група має збирати повідомлення очевидців та вивчити обставини нападу.

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Про це повідомляє Egypt Independent.

Міністр Фуад доручила робочій групі працювати відповідно до світових протоколів розслідування нападів акул. Також Міністерство охорони навколишнього середовища Єгипту прийняло рішення про призупинення будь-якої діяльності людей в районі нападу відповідно до міжнародної практики у випадках нападу акул на людей.

Відео, зняте водолазом у районі інциденту, показало, що акула виявила ворожість до людей, що є ненормальною поведінкою для тварини.

Нагадаємо, у неділю, 25 жовтня, сім'я українських туристів під час відпочинку в Шарм-ель-Шейху постраждала від укусу акули. Це сталося під час пірнання на території заповідника "Рас Мохаммед", де зупинка екскурсійних яхт заборонена, повідомляє прес-служба туроператора "JoinUp!". Всі постраждалі госпіталізовані. Мати отримала глибокі рани від укусів, а дитині довелося ампутувати частину руки нижче ліктя.

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