В Єгипті з'ясовують обставини нападу акули на українських туристів

Міністр охорони навколишнього середовища Єгипту Ясмін Фуад призначила експертну групу для розслідування нападу акули на українських туристів. Робоча група має збирати повідомлення очевидців та вивчити обставини нападу.

Про це повідомляє Egypt Independent.

Міністр Фуад доручила робочій групі працювати відповідно до світових протоколів розслідування нападів акул. Також Міністерство охорони навколишнього середовища Єгипту прийняло рішення про призупинення будь-якої діяльності людей в районі нападу відповідно до міжнародної практики у випадках нападу акул на людей.

Відео, зняте водолазом у районі інциденту, показало, що акула виявила ворожість до людей, що є ненормальною поведінкою для тварини.

Нагадаємо, у неділю, 25 жовтня, сім'я українських туристів під час відпочинку в Шарм-ель-Шейху постраждала від укусу акули. Це сталося під час пірнання на території заповідника "Рас Мохаммед", де зупинка екскурсійних яхт заборонена, повідомляє прес-служба туроператора "JoinUp!". Всі постраждалі госпіталізовані. Мати отримала глибокі рани від укусів, а дитині довелося ампутувати частину руки нижче ліктя.