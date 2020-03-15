В Египте украинских туристов отправили на карантин

В Египте из-за вспышки коронавируса поместили в карантин украинских туристов, которые отдыхали на курортах Шарм-эль-Шейх и Хургада. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства инфраструктуры в Facebook.

По данным министерства, на карантин отправили украинцев, которые отдыхали в отелях Reef Oasis Beach Resort и Sentido Reef Oasis Senses Resort.

"Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение им, наши туристы смогут вернуться домой", - пояснили в МИУ.

В ведомстве просят отдыхающих сохранять спокойствие и быть на связи с турагентами и представителями МИД для получения актуальной информации об обратных рейсах.

Напомним, ранее сообщалось, что с 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин. Также Украина с 16 марта закроет границу для иностранцев. При этом все украинцы, находящиеся за рубежом, смогут вернуться в Украину. В субботу, 14 марта, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о закрытии границы.

Кроме того, с 17 марта на две недели будет закрыт пропуск через границу для регулярного пассажирского сообщения. МИД рекомендовало украинцам за границей зарегистрировать в онлайн-системе "Друг", которая поможет во время формирования списков на эвакуацию.