В Египте требуют от ФИФА объяснить пропажу голосов при выборе игрока года

Голоса капитана и тренера сборной не были учтены

Федерация футбола Египта недосчиталась своих голосов при определении лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом организация заявила на своем официальном сайте

В частности, федерация не обнаружила голоса капитана Ахмеда Аль-Мухаммада и тренера национальной сборной Хавьера Агирре, которые были отданы нападающему "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху, несмотря на то, что анкеты были отправлены вовремя.

В опубликованных полных результатах голосования от Египта присутствует только журналист. В связи с этим представители федерации отправили письмо в ФИФА с требованием объяснить их исчезновение.

Обладателем трофея лучшего игрока года в шестой раз стал форвард "Барселоны" Лионель Месси.

Ранее капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера и главный тренер сборной Судана Здравко Логарушич заявили, что не ставили на первое место аргентинца Лионеля Месси, несмотря на результаты итогового отчета.

Sudan coach Zdravko Logarušić says he voted for Egypt's @MoSalah in the #FIFABestAwards awards as well as @KMbappe but his vote was changed to Lionel Messi and Vigril Van Dijk, Logarušić took a screenshot of his vote before submitting it. @FIFAcom must speak! #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/ds9dCIhpVL — Sheikh Tophic Sienu (@DeSheikh1) September 25, 2019

Хорватский специалист опубликовал копию своего письма в ФИФА, где он отдает первое место форварду "Ливерпуля" Мохамеду Салаху, а следом идут Мане и нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.