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В Египте требуют от ФИФА объяснить пропажу голосов при выборе игрока года

Новости » Спорт    26.09.2019 - 15:25
В Египте требуют от ФИФА объяснить пропажу голосов при выборе игрока года

Голоса капитана и тренера сборной не были учтены

Федерация футбола Египта недосчиталась своих голосов при определении лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом организация заявила на своем официальном сайте

В частности, федерация не обнаружила голоса капитана Ахмеда Аль-Мухаммада и тренера национальной сборной Хавьера Агирре, которые были отданы нападающему "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху, несмотря на то, что анкеты были отправлены вовремя.

В опубликованных полных результатах голосования от Египта присутствует только журналист. В связи с этим представители федерации отправили письмо в ФИФА с требованием объяснить их исчезновение.

Обладателем трофея лучшего игрока года в шестой раз стал форвард "Барселоны" Лионель Месси.

Ранее капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера и главный тренер сборной Судана Здравко Логарушич заявили, что не ставили на первое место аргентинца Лионеля Месси, несмотря на результаты итогового отчета.

Хорватский специалист опубликовал копию своего письма в ФИФА, где он отдает первое место форварду "Ливерпуля" Мохамеду Салаху, а следом идут Мане и нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.

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