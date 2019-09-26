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У Єгипті вимагають від ФІФА пояснити зникнення голосів при виборі гравця року

Новини » Спорт    26.09.2019 - 15:25
У Єгипті вимагають від ФІФА пояснити зникнення голосів при виборі гравця року

Голоси капітана і тренера збірної не були враховані

Федерація футболу Єгипту недорахувала свої голоси під час визначення кращого гравця року за версією Міжнародної федерації футболу (ФІФА). Про це організація заявила на своєму офіційному сайті

Зокрема, федерація не виявила голоси капітана Ахмеда Аль-Мухаммаді і тренера національної збірної Хав'єра Агірре, які були віддані нападнику "Ліверпуля" Мохамеду Салаху, попри те, що анкети було відправлено вчасно.

В опублікованих повних результатах голосування від Єгипту присутній тільки журналіст. У зв'язку з цим представники федерації відправили лист до ФІФА з вимогою пояснити їх зникнення.

Володарем трофею кращого гравця року в шостий раз став форвард "Барселони" Ліонель Мессі.

Раніше капітан збірної Нікарагуа Хуан Баррера і головний тренер збірної Судану Здравко Логарушіч заявили, що не ставили на перше місце аргентинця Ліонеля Мессі, попри результати підсумкового звіту.

Хорватський фахівець опублікував копію свого листа в ФІФА, де він віддає перше місце форварду "Ліверпуля" Мохамеду Салаху, а слідом йдуть Мане і нападник "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе.

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