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В Египте произошел пожар в церкви. Более 40 человек погибли

Фото: в Египте произошел пожар в церкви twitter.com/anadoluagency)
Автор: Сергей Пышкин

В густонаселенном районе Каира произошел пожар в церкви. В результате инцидента погибли по меньшей мере 41 человек, также есть раненые.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Пожар произошел во время утренней службы.

Причина возгорания в церкви Абу Сефейн пока окончательно не установлена. Согласно заявлению полиции, первоначальное расследование указывает на короткое замыкание электропроводки.

"Я внимательно слежу за развитием событий, связанных с трагической аварией. Я поручил всем заинтересованным государственным органам и учреждениям принять все необходимые меры и немедленно заняться этой аварией и ее последствиями", - написал президент Абдель Фаттах Ас-Сиси.

По предварительным данным в результате пожара погибли по меньшей мере 41 человек, 14 человек получили ранения.

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