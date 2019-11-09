В Египте произошел пожар на самолете из Украины

Иллюстративное фото (facebook.com/LvivAirport)

У самолета, который прилетел из Запорожья, загорелось шасси

В египетском аэропорту города Шарм-эль-Шейх в субботу, 9 ноября, произошел пожар на одном из самолетов украинской авиакомпании SkyUp. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство гражданской авиации Египта в Facebook.

Как сообщается, у самолета, который совершал рейс из Запорожья, загорелось шасси. После приземления борта произошла утечка масла из гидравлической системы, в результате чего загорелась одна из шин шасси. После приземления пассажиры и экипаж самолета были эвакуированы.

Отмечается, что спасательная служба аэропорта быстро справилась с пожаром, чем предотвратила распространение огня на другие части самолета. В результате инцидента никто из пассажиров самолета не пострадал.

Фото: пожар на самолете в Египте (reporter-ua.com)

Напомним, ранее сообщалось, что в аэропорту Амстердама объявили чрезвычайную ситуацию и провели эвакуацию из-за случайного нажатия аварийной кнопки пилотом самолета. Пилот нажал кнопку, которая используется при диверсиях или нападении.

Также сообщалось, что в Японии на борту самолета премьер-министра Синдзо Абэ произошел пожар. Огонь на борту Boeing 777 загорелся через несколько часов после вылета из аэропорта.