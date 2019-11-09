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В Єгипті сталася пожежа на літаку з України

Новини » Надзвичайні події     09.11.2019 - 23:02
В Єгипті сталася пожежа на літаку з України
Ілюстративне фото (facebook.com/LvivAirport)

У літака, який прилетів з Запоріжжя, загорілося шасі

У єгипетському аеропорті міста Шарм-ель-Шейх у суботу, 9 листопада, сталася пожежа на одному з літаків українсьої авіакомпанії SkyUp. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цивільної авіації Єгипта в Facebook.

Як повідомляється, у літака, який здійснював рейс з Запоріжжя, загорілося шасі. Після приземлення борту стався витік мастила з гідравлічної системи, в результаті чого загорілася одна з шин шасі. Після приземлення пасажири та екіпаж літака були евакуйовані.

Зазначається, що рятувальна служба аеропорту швидко впоралася з пожежою, чим запобігла поширенню вогню на інші частини літака. В результаті інциденту ніхто з пасажирів літака не постраждав.

Фото: пожежа на літаку в Єгипті (reporter-ua.com)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в аеропорту Амстердама оголосили надзвичайну ситуацію та провели евакуацію через випадкове натискання аварійної кнопки пілотом літака. Пілот натиснув кнопку, яка використовується при диверсіях або нападі.

Також повідомлялося, що в Японії на борту літака прем'єр-міністра Сіндзо Абе сталася пожежа. Вогонь на борту Boeing 777 спалахнув через кілька годин після вильоту з аеропорту.

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