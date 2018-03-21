Президент М'янми пішов у відставку

Президент йде зі своєї посади, щоб "відпочити"

Президент М'янми Тхин Чжо сьогодні, 21 березня, подав у відставку після двох років правління. 71-річний глава держави заявив про те, що йде зі своєї посади, щоб "відпочити", передає DW.

Як відомо, Чжо став першим за 50 років лідером М'янми, не є представником збройних сил. Професор університету був обраний президентом в березні 2016 року після виборів, на яких перемогла Національна ліга за демократію, очолювана Аун Сан Су Чжі. Сама вона не змогла стати президентом з-за того, що її сини мають британське підданство.

Повідомляється, що новий президент буде обраний в найближчі сім робочих днів. Поки обов'язки глави держави виконує віце-президент М'янми, колишній генерал Мьин Шві.

Нагадаємо, глави зовнішньополітичних відомств держав-членів Євросоюзу зажадали від верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федерики Могеріні введення додаткових санкцій проти влади М'янми.