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У Єгипті відбуваються триденні вибори президента

НовиниПолітика    26.03.2018 - 12:58
Фото: вибори президента в Єгипті (twitter.com/ArabyOrg)
Фото: вибори президента в Єгипті (twitter.com/ArabyOrg)

Опозиція участі у виборах вирішила не брати

У Єгипті в понеділок, 26 березня, розпочалися триденні вибори президента країни. Кандидатів на цю посаду два - чинний президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі та лідер партії "Аль-Гад" ("Завтра") Муса Мустафа Муса, передає DW.

Голосування на виборах відбуватиметься протягом трьох днів - з 26 до 28 березня, а остаточні результати виборів мають бути оголошені до 2 квітня.

Проголосувати за одного із кандидатів мають право близько 60 млн громадян країни.

Щодо прогнозів, то політологи пророкують перемогу чинному президенту, а іншого кандидата вважають технічним. Причиною таких прогнозів є те, що Муса є маловідомими у Єгипті і до виборів був прибічником Абдель Фатаха ас-Сісі. До того ж, на участь у виборах Муса зареєструвався за останні 15 хвилин перед закриттям прийому заяв.

Опозиція участі у виборах вирішила не брати та звинуватила чинну владу у репресіях.

Додамо, що що 63-річний Абдель Фатах ас-Сісі очолює Єгипет з червня 2014 року.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялось, що президент М'янми Тхин Чжо 21 березня 2018 року подав у відставку після двох років правління. 71-річний глава держави заявив про те, що йде зі своєї посади, щоб "відпочити".

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Теги публікації: Єгипет, выборы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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