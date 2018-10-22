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В Египте продлили действие режима чрезвычайного положения

Новости » Политика    22.10.2018 - 00:39
Фото: Египет (из открытых источников)
Фото: Египет (из открытых источников)

Действие режима чрезвычайного положения продлили на 3 месяца

В Египте парламент проголосовал за продление режима чрезвычайного положения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Так, парламент продлил действие чрезвычайного положения еще на три месяца.

Как отмечается, решение правительства позволит египетским спецслужбам вплоть до середины января "принимать меры, необходимые для того, чтобы противостоять опасностям терроризма и препятствовать его финансированию, а также оберегать безопасность во всех районах страны".

Напомним, в Египте арестованы двое сыновей бывшего президента Хосни Мубарака, которых обвиняют в манипуляциях на фондовом рынке.

Гамаля и Алаа Мубарака обвинены в том, что они нарушили регуляционные правила фондового рынка и центрально банка. Их обвиняют в растрате 115 млн долларов.

Против них было открыто дело в 2012 году, после того, как их отец был отстранен со своей должности. Они находились на свободе в течение трех лет после уплаты залога.

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