У Єгипті продовжили дію режиму надзвичайного стану

Фото: Єгипет (з відкритих джерел)

Дію режиму надзвичайного стану продовжили на 3 місяці

У Єгипті парламент проголосував за продовження режиму надзвичайного стану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Так, парламент продовжив дію надзвичайного стану ще на три місяці.

Як зазначається, рішення уряду дозволить єгипетським спецслужбам аж до середини січня "вживати заходи, необхідні для того, щоб протистояти небезпекам тероризму і перешкоджати його фінансування, а також оберігати безпеку у всіх районах країни".

Нагадаємо, у Єгипті було заарештовано двох синів колишнього президента Хосні Мубарака, яких звинувачують у маніпуляціях на фондовому ринку.

Гамаля та Алаа Мубарака звинувачені в тому, що вони порушили регуляційні правила фондового ринку та центрально банку. Їх звинувачують у розтраті 115 млн доларів.

Проти них була відкрита справа у 2012 році, після того, як їх батько був усунений зі своєї посади. Вони знаходились на волі протягом трьох років після сплати застави.