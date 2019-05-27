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В Египте полицейский фургон столкнулся с грузовиком, 9 погибших

Новости » Происшествия    27.05.2019 - 02:27
В Египте полицейский фургон столкнулся с грузовиком, 9 погибших
Фото: ДТП в Египте (из открытых источников)

Люди не смогли выбраться из горящего автозака

В Египте в результате дорожно-транспортного происшествия с автозаком, перевозившим полицейских, к северо-востоку от Каира погибли 9 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на египетский портал Al Youm As Sabia.

По информации издания, автомобиль с полицейскими врезался в грузовик с прицепом неподалеку от города Исмаилия и в результате столкновения загорелся.

Находящиеся внутри салона люди не смогли выбраться из транспортного средства.

Сообщается, что полицейские ехали из Александрии к месту службы на Северный Синай, где на протяжении нескольких лет армия совместно с полицией проводит операцию против террористов.

По предварительным данным, причина аварии - несоблюдение водителями правил дорожного движения, проводится расследование.

Напомним, около итальянского города Сиена в регионе Тоскана попал в аварию автобус с туристами из Российской Федерации - люди оказались заблокированы в перевернувшемся автобусе, в результате один челловек погиб, 10 пострадали.

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