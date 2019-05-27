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У Єгипті поліцейський фургон зіткнувся з вантажівкою, 9 загиблих

Новини » Надзвичайні події    27.05.2019 - 02:27
У Єгипті поліцейський фургон зіткнувся з вантажівкою, 9 загиблих
Фото: ДТП в Єгипті (з відкритих джерел)

Люди не змогли вибратися з палаючого авто

В Єгипті в результаті дорожньо-транспортної пригоди за автозаком, який перевозив поліцейських, на північний схід від Каїра загинули 9 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на єгипетський портал Al Youm As Sabia.

За інформацією видання, автомобіль з поліцейськими врізався у вантажівку з причепом неподалік від міста Ісмаїлія і в результаті зіткнення загорівся.

що Знаходяться всередині салону люди не змогли вибратися з транспортного засобу.

Повідомляється, що поліцейські їхали з Олександрії до місця служби на Північний Синай, де протягом декількох років армія спільно з поліцією проводить операцію проти терористів.

За попередніми даними, причина аварії - недотримання водіями правил дорожнього руху, проводиться розслідування.

Нагадаємо, біля італійського міста Сієна у регіоні Тоскана потрапив в аварію автобус з туристами з Російської Федерації - люди опинилися заблокованими в автобусі, в результаті один челловек загинула, 10 постраждали.

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