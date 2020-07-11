В Египте на пляже одновременно утонули 11 человек

По меньшей мере 11 человек утонули в Средиземном море в районе Египта в городе Александрия. Люди погибли при попытке спасти ребенка.

Об этом сообщает местное издание Masrawy.



Трагедия произошла в районе Аль-Аджми возле пляжа "Палм-Бич", закрытого из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По этой причине на нем не было спасательных служб.



На рассвете большая компания вышла на пляж искупаться, после чего в воде начал тонуть ребенок. Его бросились спасать несколько человек, однако они все утонули.



"Утонули 11 человек, в том числе 5 пропали без вести в морской воде", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине с начала лета утонули почти 300 человек.