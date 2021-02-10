В Египте курортный город обнесли 36-километровой стеной с колючей проволокой

Власти курортного города Шарм-эль-Шейх в Египте обнесли его стеной с колючей проволокой протяженностью 36 километров. Это сделали в целях безопасности.

Указано, что ограждение представляет собой череду бетонных плит. Они отделяют город от окружающей его пустыни. При этом некоторые из них помечены черными символами мира.

Все, кто въезжает в Шарм-эль-Шейх, будут обязаны пройти через оборудованные камерами видеонаблюдения и сканерами пункты досмотра.

Местные власти хотят повысить уровень защиты и обезопасить приезжающих путешественников, поскольку курорт располагается всего в 360 километрах к югу от северного средиземноморского побережья Синая, где сосредоточены движения исламистских повстанцев.