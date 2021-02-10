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В Египте курортный город обнесли 36-километровой стеной с колючей проволокой

Автор: РБК-Украина

Власти курортного города Шарм-эль-Шейх в Египте обнесли его стеной с колючей проволокой протяженностью 36 километров. Это сделали в целях безопасности.

Об этом сообщает CNN.

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Указано, что ограждение представляет собой череду бетонных плит. Они отделяют город от окружающей его пустыни. При этом некоторые из них помечены черными символами мира.

Все, кто въезжает в Шарм-эль-Шейх, будут обязаны пройти через оборудованные камерами видеонаблюдения и сканерами пункты досмотра.

Местные власти хотят повысить уровень защиты и обезопасить приезжающих путешественников, поскольку курорт располагается всего в 360 километрах к югу от северного средиземноморского побережья Синая, где сосредоточены движения исламистских повстанцев.

Как писало РБК-Украина, в конце января в Египте началась массовая вакцинация от коронавируса. В первую очередь будут вакцинировать врачей и медицинских работников, которые работают с больными COVID.

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