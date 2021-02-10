В Єгипті курортне місто обнесли 36-кілометровою стіною з колючим дротом

Влада курортного міста Шарм-ель-Шейх в Єгипті обнесла його стіною з колючим дротом довжиною 36 кілометрів. Це зробили з метою безпеки.

Про це повідомляє CNN.

Зазначено, що огорожа є низкою бетонних плит. Вони відокремлюють місто від навколишньої пустелі. При цьому деякі з них позначені чорними символами світу.

Всі, хто в'їжджає у Шарм-ель-Шейх, будуть зобов'язані пройти через обладнані камерами відеоспостереження і сканерами пункти огляду.

Місцева влада хоче підвищити рівень захисту й убезпечити мандрівників, оскільки курорт розташовується всього в 360 кілометрах на південь від північного середземноморського узбережжя Синаю, де зосереджені рухи ісламістських повстанців.