В Єгипті курортне місто обнесли 36-кілометровою стіною з колючим дротом

Влада курортного міста Шарм-ель-Шейх в Єгипті обнесла його стіною з колючим дротом довжиною 36 кілометрів. Це зробили з метою безпеки.
Про це повідомляє CNN.
Зазначено, що огорожа є низкою бетонних плит. Вони відокремлюють місто від навколишньої пустелі. При цьому деякі з них позначені чорними символами світу.
Місцева влада хоче підвищити рівень захисту й убезпечити мандрівників, оскільки курорт розташовується всього в 360 кілометрах на південь від північного середземноморського узбережжя Синаю, де зосереджені рухи ісламістських повстанців.
Як писало РБК-Україна, в кінці січня у Єгипті почалася масова вакцинація від коронавірусу. В першу чергу будуть вакцинувати лікарів і медичних працівників, які працюють з хворими COVID.