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Єгипет збирається провести міжнародну зустріч щодо Сектору Газа

Фото: Єгипет збирається провести міжнародну зустріч із Сектором Газа (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Єгипет надіслав запрошення прийняти у себе міжнародний регіональний саміт, метою якого є розгляд останніх подій, пов'язаних із Сектором Газа.

Про це йдеться у заяві адміністрації президента Єгипту, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Уряд Єгипту активізує взаємодію з регіональними та міжнародними організаціями з надання допомоги з метою доставлення необхідної допомоги до Сектора Гази.

У заяві не наводиться більш детальної інформації про те, кого було запрошено і коли воно може відбутися.

Єгипет також готовий докласти будь-яких зусиль для врегулювання ситуації, що склалася, пов'язаної з бойовими діями між Ізраїлем і ХАМАС, йдеться в заяві.

При цьому наголошується, що національна безпека країни є "червоною межею", і що "не буде ніякого самовдоволення" в її захисті.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль з боку сектору Газа. Бойовики захопили заручників, убили сотні цивільних, а також взяли під контроль деякі військові об'єкти.

Ізраїль, зі свого боку, заявив про "стан війни" і початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Командування армії наголосило на планах знищити ХАМАС.

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Сектор ГазаЄгипетІзраїль