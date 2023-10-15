Єгипет збирається провести міжнародну зустріч щодо Сектору Газа

Уряд Єгипту активізує взаємодію з регіональними та міжнародними організаціями з надання допомоги з метою доставлення необхідної допомоги до Сектора Гази.

У заяві не наводиться більш детальної інформації про те, кого було запрошено і коли воно може відбутися.

Єгипет також готовий докласти будь-яких зусиль для врегулювання ситуації, що склалася, пов'язаної з бойовими діями між Ізраїлем і ХАМАС, йдеться в заяві.

При цьому наголошується, що національна безпека країни є "червоною межею", і що "не буде ніякого самовдоволення" в її захисті.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

7 жовтня терористи ХАМАС атакували Ізраїль з боку сектору Газа. Бойовики захопили заручників, убили сотні цивільних, а також взяли під контроль деякі військові об'єкти.

Ізраїль, зі свого боку, заявив про "стан війни" і початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Командування армії наголосило на планах знищити ХАМАС.

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