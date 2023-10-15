Египет собирается провести международную встречу по Сектору Газа

Правительство Египта активизирует взаимодействие с региональными и международными организациями по оказанию помощи с целью доставки необходимой помощи в Сектор Газа.

В заявлении не приводится более подробной информации о том, кто был приглашен и когда оно может состояться.

Египет также готов приложить любые усилия для урегулирования сложившейся ситуации, связанной с боевыми действиями между Израилем и ХАМАС, говорится в заявлении.

При этом отмечается, что национальная безопасность страны является "красной чертой", и что "не будет никакого самодовольства" в ее защите.

Вторжение ХАМАС в Израиль

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль со стороны сектора Газа. Боевики захватили заложников, убили сотни гражданских, а также взяли под контроль некоторые военные объекты.

Израиль, в свою очередь, заявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Командование армии отметило планы уничтожить ХАМАС.

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